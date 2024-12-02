Певец Койт Тооме в розовом свитере, взбудоражил пользователей Сети: надеюсь, это привлечет внимание к тому, что действительно важно

В последний день ноября вышел декабрьский номер журнала Anne & Stiil, на обложке которого изображен Койт Тооме. Музыкант, позирующий в эффектном розовом свитере, вызвал настоящий шквал обсуждений в социальных сетях.

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«Где достать такой свитер?»

Kust ma saaks selle kampsiku? 😍 pic.twitter.com/DsVaaqCTpU — Ultramõrd Sillu (@suunasolkija) November 30, 2024

«Общество: "Койт Тооме, пожалуйста, не будь слишком дерзким в этом розовом свитере"».

ühiskond: «palun ära ole extra cunty Koit Toome roosas kudumis»



mina: pic.twitter.com/FjLPADu285 — invaliid (@ ongikogumuusika ) November 30, 2024

«У меня такое ощущение, что он до конца жизни будет использовать именно это выражение лица».

mul on tunne, et ta elu lõpuni rokib seda konkreetset näoilmet — Johanna T (@mustsebra) November 30, 2024

«Надеюсь, что этот свитер на нем связала ты».

Ma loodan, et see kampsik ta seljas on sinu kootud — Annika Gagarinova (@annikakuldmaa) December 1, 2024

Но нашлись и пользователи X, которые предположили, что это фото создано искусственным интеллектом.

«Наверное, я единственный, кто начал считать пальцы, когда впервые увидел. Но вот, реальная жизнь лучше, чем ИИ».

Ma vist ainuke kes hakkas sõrmi lugema, kui esimest korda nägin. Aga vot, päriselu on parem kui AI🙃 — Marko Nuut (@ NuutMarko ) November 30, 2024

Ажиотаж вокруг обложки заметил и сам Койт.

«Я рад, что обложка модного журнала вызвала столько восторга», - отметил он в посте, опубликованном в воскресенье в социальных сетях. «Это всего лишь оттенок, но, надеюсь, он поможет привлечь внимание к тому, что действительно важно в жизни!»

«Желаю, чтобы сезон Адвента был для всех светлым, и, помимо ярких цветов, нас вскоре радовали и приятные белые сугробы! Прекрасного вам рождественского месяца!» - пожелал музыкант своим поклонникам.