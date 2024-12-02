Пн, 2.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Певец Койт Тооме в розовом свитере, взбудоражил пользователей Сети: надеюсь, это привлечет внимание к тому, что действительно важно

Copy
Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

Последние дни в социальных сетях вызвала ажиотаж обложка нового номера журнала Anne & Stiil, на которой позирует Коит Тооме. «Я рад, что обложка модного журнала вызвала столько восторга», - высказался сам музыкант в Facebook.

В последний день ноября вышел декабрьский номер журнала Anne & Stiil, на обложке которого изображен Койт Тооме. Музыкант, позирующий в эффектном розовом свитере, вызвал настоящий шквал обсуждений в социальных сетях.

Прочитать статью можно ЗДЕСЬ!

«Где достать такой свитер

«Общество: "Койт Тооме, пожалуйста, не будь слишком дерзким в этом розовом свитере"».

«У меня такое ощущение, что он до конца жизни будет использовать именно это выражение лица».

«Надеюсь, что этот свитер на нем связала ты».

Но нашлись и пользователи X, которые предположили, что это фото создано искусственным интеллектом.

«Наверное, я единственный, кто начал считать пальцы, когда впервые увидел. Но вот, реальная жизнь лучше, чем ИИ».

Ажиотаж вокруг обложки заметил и сам Койт.

«Я рад, что обложка модного журнала вызвала столько восторга», - отметил он в посте, опубликованном в воскресенье в социальных сетях. «Это всего лишь оттенок, но, надеюсь, он поможет привлечь внимание к тому, что действительно важно в жизни

«Желаю, чтобы сезон Адвента был для всех светлым, и, помимо ярких цветов, нас вскоре радовали и приятные белые сугробы! Прекрасного вам рождественского месяца!» - пожелал музыкант своим поклонникам.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх