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ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА Прогноз от эстонского астролога на декабрь: уникальная возможность исправить ошибки последних двух лет!

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Кристина Иванова
Кристина Иванова Фото: Из личного архива Кристины Ивановой

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на декабрь 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, кому этот месяц станет прямой и ровной дорогой, а для кого будет полон испытаний.

Астролог предупреждает, что в декабре мы будем наблюдать сразу две ретроградности важных планет. Меркурий будет находиться в фазе попятного движения в знаке Стрельца до 15 декабря.

Если в прошлую его ретроградность (с 5 по 28 августа) вы хотели обсудить что-то важное, но вам не хватило смелости, то сейчас настало подходящее время.

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