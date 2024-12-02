ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА Прогноз от эстонского астролога на декабрь: уникальная возможность исправить ошибки последних двух лет!

Астролог предупреждает, что в декабре мы будем наблюдать сразу две ретроградности важных планет. Меркурий будет находиться в фазе попятного движения в знаке Стрельца до 15 декабря.

Если в прошлую его ретроградность (с 5 по 28 августа) вы хотели обсудить что-то важное, но вам не хватило смелости, то сейчас настало подходящее время.