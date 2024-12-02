Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на декабрь 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, кому этот месяц станет прямой и ровной дорогой, а для кого будет полон испытаний.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Прогноз от эстонского астролога на декабрь: уникальная возможность исправить ошибки последних двух лет!
Астролог предупреждает, что в декабре мы будем наблюдать сразу две ретроградности важных планет. Меркурий будет находиться в фазе попятного движения в знаке Стрельца до 15 декабря.