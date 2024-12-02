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«Не относится к категории приоритетных нуждающихся» Скандальной эстонской бизнесвумен отказали в получении жилья

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Скандальная бизнесвумен Анника Урм, обратившаяся в управу района Кесклинн с заявлением на получение муниципального жилья, осталась ни с чем после решения административного суда. Суд рассмотрел объяснения сторон и пришел к выводу, что Урм не относится к приоритетным категориям нуждающихся.​

Анника Урм обратилась в городскую администрацию Таллинна с просьбой предоставить ее семье социальное жилье, так как у нее нет средств для аренды жилья. Город отклонил ее запрос и направил ее на консультацию для поиска доступного жилья на рынке.

После этого Урм обратилась в административный суд, требуя, чтобы жилищная комиссия управы района Кесклинн пересмотрела ее заявление и предоставила ее семье муниципальное жилье.

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