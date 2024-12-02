Британского принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган, король Великобритании Карл ІІІ не пригласил на празднование Рождества. Об этом 29 ноября сообщает издание People со ссылкой на собственные источники.
Карл III не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на Рождество
В публикации отмечается, что традиционно каждый год члены королевской семьи Великобритании собираются в Сандрингемском дворце на празднование Рождества. В 2024 году принца Гарри с женой не будет на праздновании.
В последний раз пара посетила Сандрингем на Рождество в 2018 году, когда герцогиня Сассекская была беременна первенцем.
Издание считает, что приглашение семье принца Гарри не отправили из-за его непростых отношений с отцом, который сейчас не отвечает на звонки сына.
Принц Гарри весной 2018 года женился на Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».
После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
В январе 2023 года принц Гарри издал свои мемуары. Книга еще до появления на полках книжных магазинов стала бестселлером. В ней принц Гарри рассказал о своем детстве, смерти матери и жизни других членов королевской семьи.