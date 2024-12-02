ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ «Мои дети играют в этом лесу»: ночная встреча с волками встревожила жителей эстонского города

«Восемь-десять волков бежали от перекрестка Орика в сторону Саммули», - описывалось в одной из групп в Facebook в ночь на субботу о ситуации, произошедшей недалеко от Вильянди. Видео, приложенное к публикации, за несколько часов собрало множество реакций, в которых многие местные жители выражали тревогу. «Моя мама живет всего в нескольких сотнях метров от того места, где пробегали волки. Примерно в километре находится конюшня», - рассказала жительница Вильянди изданию Elu24.​