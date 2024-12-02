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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ «Мои дети играют в этом лесу»: ночная встреча с волками встревожила жителей эстонского города

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kaader lugeja videost

«Восемь-десять волков бежали от перекрестка Орика в сторону Саммули», - описывалось в одной из групп в Facebook в ночь на субботу о ситуации, произошедшей недалеко от Вильянди. Видео, приложенное к публикации, за несколько часов собрало множество реакций, в которых многие местные жители выражали тревогу. «Моя мама живет всего в нескольких сотнях метров от того места, где пробегали волки. Примерно в километре находится конюшня», - рассказала жительница Вильянди изданию Elu24.​

В ночь на субботу, 30 ноября, в группе Märgatud Viljandis в Facebook был опубликован ролик с волками, бегущими по шоссе. Видно, как человек, сидящий на пассажирском сиденье автомобиля, снимает как минимум двух волков, бегущих по дороге.

В описании поста, опубликованного незадолго до пяти утра, автор уточняет, что всего волков было несколько. «Восемь-десять волков бежали от перекрестка Орика в сторону Саммули», - написал автор и добавил: «Пожалуйста, держите своих животных дома».

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