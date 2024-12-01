«Это было опасно!» Концерт Дитера Болена в Таллинне задержался из-за поломки самолета, но прошел на ура

​Концерт Дитера Болена в Таллинне начался с двадцатиминутной задержкой, причиной которой стали неполадки с самолетом. Артист прибыл в Unibet Arena с небольшим опозданием, но публика деликатно дождалась его появления. Когда Болен вышел на сцену, зал взорвался бурей аплодисментов.

«Сегодня мы добирались к вам из Хельсинки. Это было даже опасно, самолет сломался. Но главное, что мы здесь!» - сказал артист. А дальше было полтора часа легендарных хитов. 70-летний артист на одном дыхании отработал шоу-программу. Он много шутил, танцевал, играл на гитаре и на губной гармошке.