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«Это было опасно!» Концерт Дитера Болена в Таллинне задержался из-за поломки самолета, но прошел на ура

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В первый день зимы в Таллинне выступил немецкий автор-исполнитель Дитер Болен. «Сегодня мы добирались до вас с приключениями», - обратился артист к таллиннской публике.

​Концерт Дитера Болена в Таллинне начался с двадцатиминутной задержкой, причиной которой стали неполадки с самолетом. Артист прибыл в Unibet Arena с небольшим опозданием, но публика деликатно дождалась его появления. Когда Болен вышел на сцену, зал взорвался бурей аплодисментов.

«Сегодня мы добирались к вам из Хельсинки. Это было даже опасно, самолет сломался. Но главное, что мы здесь!» - сказал артист. А дальше было полтора часа легендарных хитов. 70-летний артист на одном дыхании отработал шоу-программу. Он много шутил, танцевал, играл на гитаре и на губной гармошке.

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