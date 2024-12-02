ГОРОСКОП НА 2 ДЕКАБРЯ Овнов порадует общение с близкими, а Ракам не надо спешить с важными решениями

Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация заметно меняется к лучшему. Вторая половина дня – отличное время для обсуждения любых важных вопросов. Договориться и прийти к единому мнению могут люди, которые раньше только и делали, что ссорились.

Овен

Вы хотите немедленно добиться блестящих результатов во всем, за что беретесь. Желание вполне понятное, но, увы, едва ли выполнимое в первой половине дня. В это время вероятны неожиданные трудности, задержки в делах и нарушение договоренностей. Старайтесь относиться к этому философски и не переживать: совсем скоро ситуация изменится к лучшему. Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Она отлично подходит для самостоятельной работы: вы отлично справляетесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Гармоничны личные отношения, общение с близкими радует.

Телец

Начало дня может быть довольно сложным. Дело тут не столько в возникающих проблемах, которые не так уж серьезны, сколько в нестабильности эмоционального фона. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение, найдите время для вдохновляющих занятий, и вы сразу увидите, что ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы вернуться к старым делам и, наконец, успешно завершить их. Вы хорошо справляетесь с тем, что раньше не получалось, быстро находите ответы на многие вопросы.

Близнецы