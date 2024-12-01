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ГАЛЕРЕЯ Рождественская магия: в квартале Роттерманна торжественно зажгли огни на елке

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1 декабря на главной площади Ротерманна торжественно зажгут огни на рождественской елке и исполнят любимые рождественские песни, чтобы весь квартал наполнился праздничным настроением! Смотрите фото, чтобы увидеть, кто пришел насладиться рождественской атмосферой!

На праздничном открытии рождественского сезона выступит Таллиннский хор мальчиков под руководством Лидии Рахула в сопровождении Томи Рахула на фортепиано и Рихарда Рауна на гитаре.

На праздник обещал прийти и Дед Мороз, которому можно передать свои рождественские пожелания или оставить их в почтовом ящике у его домика.

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