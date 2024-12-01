1 декабря на главной площади Ротерманна торжественно зажгут огни на рождественской елке и исполнят любимые рождественские песни, чтобы весь квартал наполнился праздничным настроением! Смотрите фото, чтобы увидеть, кто пришел насладиться рождественской атмосферой!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественская магия: в квартале Роттерманна торжественно зажгли огни на елке
На праздничном открытии рождественского сезона выступит Таллиннский хор мальчиков под руководством Лидии Рахула в сопровождении Томи Рахула на фортепиано и Рихарда Рауна на гитаре.