ГАЛЕРЕЯ Рождественская магия: в квартале Роттерманна торжественно зажгли огни на елке

На праздничном открытии рождественского сезона выступит Таллиннский хор мальчиков под руководством Лидии Рахула в сопровождении Томи Рахула на фортепиано и Рихарда Рауна на гитаре.

На праздник обещал прийти и Дед Мороз, которому можно передать свои рождественские пожелания или оставить их в почтовом ящике у его домика.