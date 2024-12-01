43-летняя Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной

43-летняя Пэрис Хилтон была запечатлена в блестящих ботфортах на каблуках и серьгах. Актриса распустила волосы и сделала макияж с темными тенями. Модель нанесла на тело много блесток. На одном из кадров знаменитость стояла полубоком к камере, прикрыв грудь.

В сентябре Пэрис Хилтон снялась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья Agent Provocateur. На одном из кадров актриса была запечатлена в черном кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера, стрингов и пояса. Модель также надела чулки с рисунком, жемчужный чокер и солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.