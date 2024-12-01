«К сожалению, я сам не смог присутствовать на открытии Manna La Roosa, но могу заверить, что новый ресторан намного круче, чем прежний. Мы трудились девять месяцев, чтобы создать здесь уникальную атмосферу, характерную для Manna La Roosa», - рассказывает ресторатор Стен-Эрик Янтсон.

Manna La Roosa известен своей фьюжн-кухней, богемным стилем, винтажной мебелью и художественными деталями.

«Новые помещения стали значительно просторнее, что позволяет проводить здесь не только ужины, но и концерты, презентации и частные вечеринки», - добавляет Стен-Эрик.

Ресторан Manna La Roosa открыт для всех гостей уже на следующей неделе по адресу Sauna tn 1, однако желающим стоит поторопиться с бронированием столиков.

Интерес к новому Manna La Roosa огромный. Все столики на вечер открытия были раскуплены за два дня.