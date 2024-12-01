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Редкое фото больного Брюса Уиллиса: дочери поделились трогательным кадром

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Фото статьи
Фото: Charles Sykes

69-летний актер Брюс Уиллис, который страдает от неизлечимого заболевания - лобно-височной деменции, является редким гостем социальных сетей, пишет Главред.

Фанаты могут узнать о его состоянии и о том, как выглядит их любимый актер, благодаря его дочерям, нынешней жене и бывшей супруге Деми Мур.

На днях, 30-летняя Таллула и 33-летняя Скаут Уиллис в честь Дня благодарения поделились с подписчиками новым фото из семейного архива в Instagram. В кадре они находятся рядом с отцом.

К слову, комментаторы, в чьих семьях происходят аналогичные истории, благодарят за публичность и отмечают, что таким образом чувствуют себя не такими одинокими.

«Благодарны», - написала дочь артиста.

На фото она ласково обнимает отца, а тот нежно смотрит на свою дочь.

Ранее Главред писал о том, что жена артиста рассказала, какими были первые симптомы деменции у Уиллиса, и отметила, что коварство болезни заключается в том, что она действует исподтишка. «Скажу так: болезнь шепчет, не кричит. Мне сложно сказать: "Вот тут закончился Брюс, а тут болезнь начала брать верх". Диагноз ему поставили два года назад, но за год до того мы получили расплывчатый диагноз, афазия, которая является симптомом заболевания, но не заболеванием», - говорит Эмма Хеминг.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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