Стало известно о безумных долгах Виктории Бекхэм

RadarOnline пишет, что Бекхэм накопила безумные долги из-за провала собственного бренда одежды. По информации издания, на данный момент бизнес Виктории ушел в минус не много не мало на 93 миллиона долларов. Ситуация настолько накалилась, что Дэвид взял дело под свой личный контроль. И это неудивительно, ведь именно он долгие годы спонсировал бренд любимой жены. И теперь, когда за 16 лет существования дело так и не начало приносить прибыль, он сам «следит за продажами как ястреб».

«Дэвид и Виктория понимают, что это не может продолжаться вечно. Бренд стал очень дорогим тщеславным проектом, и рождественский период будет для него решающим. Дэвид - проницательный бизнесмен, и он не собирается долго вкладывать свои миллионы в убточную фирму. Если бы это был какой-то другой бизнес, не связанный с его женой, он бы прекратил свое существование много лет назад», — поделился с изданием инсайдер.

Несмотря на столь плачевное положение ее модного бренда, окружение звездной пары по-прежнему считает их «неприлично богатыми». Последнее доказательство — недавняя покупка баснословно дорогого особняка в Майами, который, по слухам, супруги выбирали исходя из принципа «чем дороже, тем статуснее».