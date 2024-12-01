«Не успели ничего сказать, а руки уже в штанах»: Эстонская актриса оказалась в неприятной ситуации на Тенерифе

Недавно публично объявившие о своих отношениях Кердо Мёльдер и Диана Клас отправились в свою первую совместную поездку. В качестве места для первого путешествия был выбран остров Тенерифе, куда они должны были отправиться 30 ноября.

Судя по информации в социальных сетях, они улетели в отпуск раньше, и 30 ноября стал их первым полноценным днем отпуска. «Это самое близкое и доступное место для зарубежного отдыха», - говорили они недавно в прямом эфире TikTok.