Диана Клас и Кердо Мёлдер отправились отдыхать на Тенерифе в отпуск вдвоем, они недолго наслаждались солнечными лучами, прежде чем случилась первая неприятность. . Диана случайно оказалась в руках массажиста, который за минутный массаж потребовал деньги, от уплаты которых эстонцы отказались.
Для подписчиков
«Не успели ничего сказать, а руки уже в штанах»: Эстонская актриса оказалась в неприятной ситуации на Тенерифе
Недавно публично объявившие о своих отношениях Кердо Мёльдер и Диана Клас отправились в свою первую совместную поездку. В качестве места для первого путешествия был выбран остров Тенерифе, куда они должны были отправиться 30 ноября.