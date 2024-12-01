Жителей Таллинна беспокоит большое количество дронов возле домов: «Один из них приземлился поздно вечером у моего окна»

В городских районах становится все больше беспилотников, или дронов, которые нарушают приватность и покой жителей. Например, одна жительница Таллинна рассказала, как вечером дрон кружил возле окна ее спальни. «Согласно европейским регламентам, владельцы дронов обязаны учитывать приватность других людей. Если вы считаете, что дрон нарушает ваше личное пространство, то имеете право сообщить об этом», - говорит представитель Департамента транспорта.
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В группе Facebook Nõmmekad житель района Нымме, пожелавший остаться анонимным, опубликовал пост с просьбой прекратить активные полеты дронов в его районе.