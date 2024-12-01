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Жителей Таллинна беспокоит большое количество дронов возле домов: «Один из них приземлился поздно вечером у моего окна»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В городских районах становится все больше беспилотников, или дронов, которые нарушают приватность и покой жителей. Например, одна жительница Таллинна рассказала, как вечером дрон кружил возле окна ее спальни. «Согласно европейским регламентам, владельцы дронов обязаны учитывать приватность других людей. Если вы считаете, что дрон нарушает ваше личное пространство, то имеете право сообщить об этом», - говорит представитель Департамента транспорта.

В группе Facebook Nõmmekad житель района Нымме, пожелавший остаться анонимным, опубликовал пост с просьбой прекратить активные полеты дронов в его районе.

Он написал: «Кто летает на большом сером дроне с мигающими красно-зелеными огнями в районе Пярнуского шоссеКадака, Вяэна, Тяхеторни и других? Он сильно шумит. В остальном мне бы не было дела, если бы он не приземлился практически у моего окна около 23:00 и не заглядывал внутрь».

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