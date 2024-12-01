ГОРОСКОП НА 1 ДЕКАБРЯ Что ждет знаки Зодиака в первый день зимы?

Козерог

Беспокойный, но очень плодотворный день. Будет много полезных разговоров, встреч, на которых вы узнаете нечто полезное или получите интересные предложения. Не исключено, что удастся заключить сделки, обещающие большую прибыль. Важно правильно расставить приоритеты, сосредоточиться на важном и не отвлекаться на мелочи. Не всегда удается действовать по плану, заниматься тем, чем хотелось бы. Но это почти не вызывает негативных эмоций: вы понимаете, что вскоре наступит более благоприятный период, тогда вы и наверстаете упущенное.

Водолей

Важно настроиться на миролюбивый лад и не требовать от окружающих слишком многого. Может казаться, что другие ведут себя странно и даже глупо, вмешиваются в ваши дела, создают проблемы, требующие немедленного решения. Но если вы разберетесь в ситуации, то поймете, каковы мотивы каждого, найдете способ практически со всеми договориться о совместных действиях. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Даже если речь идет о небольшой сумме, подумайте дважды, стоит ли тратить ее именно сейчас.

Рыбы

Старайтесь быть осторожнее в начале дня: это непростое время, когда эмоции мешают принять верные решения, сразу повести себя правильно. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вторая половина дня открывает много новых возможностей, вы стараетесь не упустить ни одной из них. Вечером вас ожидает много приятных встреч, интересных разговоров. Именно в это время вам будет особенно легко поладить с близкими, понять, что у них на душе, оставить в прошлом все разногласия. Не появится и поводов для взаимных претензий и обид.