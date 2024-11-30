«Она завязала с токсичными мужчинами». Бритни Спирс решила отказаться от отношений, алкоголя и наркотиков​

Как утверждает источник, она прекратила общение со своим бывшим домработником Полом Солизом, с которым встречалась после развода с Сэмом Асгари, и решила оставаться одинокой. Она будет восстанавливаться еще очень долго. Но на данный момент она «покончила с мужчинами и сосредоточилась на себе».

Кроме того, у нее нет и проблем с алкоголем и наркотическими веществами, в чем ее часто подозревают обеспокоенные поклонники. «Она трезвая и не употребляет наркотики. Время от времени она выпивает бокал вина, но у нее нет зависимости. Вокруг нее есть люди, которые следят за тем, чтобы она оставалась на правильном пути».

По словам источника, не последнюю роль в этом сыграло то, что Бритни помирилась со своими сыновьями от Кевина Федерлайна: после расставания родителей они жили с отцом, а отношения с матерью были натянутыми. Так, сыновья осуждали певицу за то, что она публикует в соцсетях чересчур откровенные фотографии.

Также певица занимается и своим финансовым благополучием. Ранее она выпустила мемуары, которые вызвали большой резонанс по всему миру. В них певица откровенно рассказала о самых тяжелых периодах и травматичных событиях в своей жизни: о трудном детстве, болезненных отношениях с мужчинами и родственниками, а также о нервных срывах, из-за которых она на 13 лет попала под опеку отца. После выхода из-под опеки Бритни обвинила близких в том, что они издевались над ней и полностью контролировали ее жизнь.

Жизнь Бритни Спирс в последние годы очень беспокоит ее фанатов. После развода с Сэмом Асгари ее часто видели в компании разных мужчин, а позже она начала встречаться с 38-летним домработником Полом Солизом, у которого есть несколько судимостей. Поссорившись с ним, 42-летняя Бритни Спирс вывихнула ногу, отказавшись при этом от медицинской помощи. В Сети даже появлялись слухи об их помолвке, но певица высмеяла их, заявив, что «вышла замуж за саму себя».