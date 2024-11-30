«У нас отключили отопление, так что мы сидим в холоде», - жалуется мужчина, проживающий в четырехэтажном многоквартирном доме в Азери, Ляэне-Вирумаа, где осталось всего семь постоянных жителей. Специалист отдела коммуникаций волости Виру-Нигула сообщил, что представители местного самоуправления осведомлены о проблеме и занимаются ее изучением и поиском возможных решений.
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«Сказали, тепла не будет, пока не оплачен долг!» В многоквартирном доме в преддверии зимы жителям Эстонии отключили отопление
Сначала, по словам жильца, говорилось, что без отопления останутся только должники, но теперь, насколько ему известно, они покинули Эстонию, и весь дом остался без тепла.