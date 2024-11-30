«​Сказали, тепла не будет, пока не оплачен долг!» В многоквартирном доме в преддверии зимы жителям Эстонии отключили отопление

Сначала, по словам жильца, говорилось, что без отопления останутся только должники, но теперь, насколько ему известно, они покинули Эстонию, и весь дом остался без тепла.​

«Сказали, что отопление не включат, пока не будет погашен долг», - рассказал он, добавив, что для этого необходимо оплатить около 8000 евро. «Мы все оплачивали счета, но теперь требуют деньги с нас», - пожаловался он. «Председатель квартирного товарищества со страху уехал в Белоруссию», - отметил жилец.