Принц Гарри рассказал, что ответила Елизавета II, узнав о его планах жениться на актрисе из США

По словам принца Гарри, он выбрал наиболее подходящий момент, как ему казалось, и начал разговор с королевой, рассказав ей, как сильно любит свою избранницу и хочет жениться на ней. По словам британского принца, после этого он обратился к ней со словами: «Мне сказали, что я должен спросить твоего разрешения, прежде чем сделать предложение». В ответ на это королева удивленно переспросила: «Ты должен?»

Принц Гарри в мемуарах отметил, что после этого он и Елизавета II молчали примерно минуту, а затем королева Великобритании заявила, что ей придется ответить согласием на его просьбу.

Британский принц признался в книге, что такой ответ «сбил его с толку», так как он не мог разобрать, каким тоном это было произнесено – саркастичным, ироничным или загадочным. Он добавил, что возможно, королева, которая никогда не играла словами, в этот раз решила обыграть неоднозначный смысл слова «должен».

Принц Гарри весной 2018 года женился на Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

В январе 2023 года принц Гарри издал свои мемуары. Книга еще до появления на полках книжных магазинов стала бестселлером. В ней принц Гарри рассказал о своем детстве, смерти матери и жизни других членов королевской семьи.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. После смерти королевы трон унаследовал ее старший сын, принц Чарльз. Коронация Карла III состоялась 6 мая 2023 года.