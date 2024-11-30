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ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ Эстонские звезды и блогеры начали праздничный сезон с блестящей рождественской вечеринки

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Фото статьи
Фото: Hanna Rebeka Leinštrep

14 ноября в роскошном замке Фалль в Кейла-Йоа прошла атмосферная рождественская вечеринка Lindex. Кто побывал на мероприятии, смотрите в галерее!​

На рождественской вечеринке собрались более 20 эстонских звезд и блогеров, среди которых были Ану Саагим, Элина Борн, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Мерлин Мийдо и многие другие. Праздничное мероприятие прошло в роскошном замке Фалль в Кейла-Йоа, став прекрасным завершением уходящего года.​

На мероприятии все гости были одеты в новую коллекцию Lindex, которая включает качественную блестящую одежду для вечеринок и элегантные аксессуары - все необходимое для предстоящего праздничного сезона!

Смотрите галерею:

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