14 ноября в роскошном замке Фалль в Кейла-Йоа прошла атмосферная рождественская вечеринка Lindex. Кто побывал на мероприятии, смотрите в галерее!
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские звезды и блогеры начали праздничный сезон с блестящей рождественской вечеринки
На рождественской вечеринке собрались более 20 эстонских звезд и блогеров, среди которых были Ану Саагим, Элина Борн, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Мерлин Мийдо и многие другие. Праздничное мероприятие прошло в роскошном замке Фалль в Кейла-Йоа, став прекрасным завершением уходящего года.
На мероприятии все гости были одеты в новую коллекцию Lindex, которая включает качественную блестящую одежду для вечеринок и элегантные аксессуары - все необходимое для предстоящего праздничного сезона!
Смотрите галерею: