ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ Эстонские звезды и блогеры начали праздничный сезон с блестящей рождественской вечеринки

На рождественской вечеринке собрались более 20 эстонских звезд и блогеров, среди которых были Ану Саагим, Элина Борн, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Мерлин Мийдо и многие другие. Праздничное мероприятие прошло в роскошном замке Фалль в Кейла-Йоа, став прекрасным завершением уходящего года.​