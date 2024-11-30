«Лихие 90-е»: Максим Галкин показал архивное фото
На своей странице в Instagram юморист опубликовал архивное фото, сделанное в 1990-х годах. На изображении юный Максим позирует в коротких шортах, майке и с пакетом в руках. Позади него виднеются прилавки на местном рынке в Греции. В свою очередь, Галкин иронически высмеял свое ощущение стиля, насмешив пользователей Сети.
«Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом», - в шутку описал свой вид Максим Галкин.