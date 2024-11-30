«Лихие 90-е»: Максим Галкин показал архивное фото​

На своей странице в Instagram юморист опубликовал архивное фото, сделанное в 1990-х годах. На изображении юный Максим позирует в коротких шортах, майке и с пакетом в руках. Позади него виднеются прилавки на местном рынке в Греции. В свою очередь, Галкин иронически высмеял свое ощущение стиля, насмешив пользователей Сети.