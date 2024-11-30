Дочери актера Брюса Уиллиса - Талула и Скаут - в День благодарения в совместном посте в Instagram разместили свежее фото, на котором они изображены вместе с отцом, пишет Гордон.
Дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовали свежее фото с ним и растрогали публику до слез
«Благодарные», - подписали фото дочери.
Во время съемки Скаут сидела на диване рядом с отцом и обнимала его, а Талула разместилась на полу. Рукой она держала Уиллиса за ухо.
Скаут и Талула - дочери актера от брака с актрисой Деми Мур.
30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем - тогда у него диагностировали афазию. Через год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз «фронтотемпоральная деменция».