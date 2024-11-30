ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА Историческое офисное здание в центре Таллинна ищет нового владельца

Фирма Varakeskus OÜ опубликовала на своей странице в Facebook объявление о проведении аукциона офисного здания, расположенного в Таллинне по адресу Нарвское шоссе, 8. Пятиэтажное здание, построенное в 1956 году, было спроектировано архитектором Паулем Хярмсоном. Во времена Эстонской ССР в здании находился Военный комиссариат Советской Армии Эстонской ССР, а после восстановления независимости Эстонии - Силы обороны Эстонии.​

Офисное здание расположено в идеальном месте - самый центр, недалеко от площади Виру и исторического Старого города. Вблизи находятся рестораны, музеи и торговые центры. Из помещений открываются прекрасные виды, а вокруг есть все необходимое для жизни и работы.

Здание по адресу Нарвское шоссе, 8. Фото: varakeskus.ee

Varakeskus в объявлении сообщает, что пустующее здание ждет нового владельца с отличными идеями.

Будущий хозяин получит в распоряжение 854,9 квадратных метра площади.

Начальная цена здания составляет 800 000 евро.

Аукцион завершится 3 декабря в 10:00.

Третья попытка продажи

Здание по адресу Нарвское шоссе, 8 продается через Центр оборонных инвестиций. Это уже третья попытка продажи этой недвижимости на аукционе.

На первом аукционе начальная цена составляла 990 000 евро. На втором аукционе стартовая цена была снижена до 700 000 евро, и даже нашелся покупатель, но сделка не состоялась. На текущем аукционе стартовая цена составляет 800 000 евро, и к вечеру пятницы уже было два заинтересованных.

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