Эта балтийская столица заняла четвертое место в международном рейтинге рождественских ярмарок

В этом году в голосовании приняло участие рекордное количество человек - 753 382 путешественника из 152 стран.

Гданьск в Польше занял 1-е место в рейтинге лучших рождественских ярмарок, Крайова в Румынии - 2-е место, а Женева в Швейцарии - 3-е место.

European Best Destinations - ведущий европейский туристический портал, который с 2009 года способствует развитию и разнообразию туризма. В этом году Рига поднялась на две позиции в этом ТОПе ярмарок по сравнению с прошлым годом, когда латвийская столица заняла 6-е место. Более подробную информацию о результатах голосования можно найти на сайте European Best Destinations.

Рождественская ярмарка на Домской площади будет работать до 2 января. Здесь можно будет приобрести различные ремесленные изделия и рождественские угощения от более чем 80 торговцев, а по выходным дням в течение всего праздничного сезона на Домской площади будут проходить концерты.

Ярмарка на Ратушной площади в Таллинне открыта с 22 ноября по 27 декабря с 10:00-20:00.