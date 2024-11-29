Меган Маркл рассказала, что на самом деле думает о Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о своей помолвке в 2017 году в официальном заявлении Clarence House. После этого пара дала интервью и организовала фотосессию в Кенсингтонском дворце, бывшей резиденции покойной матери Гарри, принцессы Дианы.

На вопрос о ее первом взаимодействии с женой старшего брата мужа Меган дала лаконичный и положительный ответ.

«Она была замечательной», - сказала бывшая американская актриса.

Гарри также рассказал о своей семье.

«Семья вместе была абсолютной, вы знаете, крепкой поддержкой, и мои дедушка и бабушка также были замечательными на протяжении всего этого процесса», - сказал тогда герцог Сассекский.

Меган подключилась, добавив: «Они были невероятны». В своем документальном сериале Netflix «Гарри и Меган» герцогиня Сассекская описала интервью о помолвке как «отрепетированное», сравнив его с «организованным реалити-шоу». Меган утверждала, что ей сказали «показать кольцо» и призналась: «Нам не разрешили рассказать нашу историю».

Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года, а на церемонии присутствовали многие члены королевской семьи и друзья-звезды актрисы. Через два года после свадьбы герцог и герцогиня Сассекские шокировали поклонников, объявив о своем решении сложить королевские обязанности и переехать в США (первое время пара жила в Канаде).