«Катрин Луст, мне так грустно! Я сейчас иду на твои похороны», - написала Энеке Роотс, известная по передаче Kuuuurija как лжеюрист. Женщина продолжает выкладывать неподобающие видео в TikTok, а также преследовать ведущую Катрин Луст, несмотря на запреты.
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НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ ⟩ Известного эстонского журналиста Катрин Луст продолжают преследовать, несмотря на судебные запреты
В середине августа этого года портал Elu24 сообщил, что Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении временного запрета на приближение к Катрин Луст в отношении Энеке Роотс на весь период проведения уголовного производства. «Самым ужасным, наверное, были похороны, которые она мне устраивала», - вспоминала тогда Луст угрозы, которые ей поступали.