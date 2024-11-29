НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ Известного эстонского журналиста Катрин Луст продолжают преследовать, несмотря на судебные запреты

В середине августа этого года портал Elu24 сообщил, что Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении временного запрета на приближение к Катрин Луст в отношении Энеке Роотс на весь период проведения уголовного производства. «Самым ужасным, наверное, были похороны, которые она мне устраивала», - вспоминала тогда Луст угрозы, которые ей поступали.