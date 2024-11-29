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НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ Известного эстонского журналиста Катрин Луст продолжают преследовать, несмотря на судебные запреты

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu / pilt videost / Elu24 kollaaž

«Катрин Луст, мне так грустно! Я сейчас иду на твои похороны», - написала Энеке Роотс, известная по передаче Kuuuurija как лжеюрист. Женщина продолжает выкладывать неподобающие видео в TikTok, а также преследовать ведущую Катрин Луст, несмотря на запреты. 

В середине августа этого года портал Elu24 сообщил, что Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении временного запрета на приближение к Катрин Луст в отношении Энеке Роотс на весь период проведения уголовного производства. «Самым ужасным, наверное, были похороны, которые она мне устраивала», - вспоминала тогда Луст угрозы, которые ей поступали.

Помимо уголовного дела, против Энеке Роотс также ведется гражданское дело с целью запретить ей распространять клевету и личные данные Катрин Луст в интернете, включая TikTok. По состоянию на август с аккаунтов Роотс в соцсетях было удалена 71 публикация, связанная с журналистом.

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