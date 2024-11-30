Женщины совершенно разных возрастов - от девушек, которые только недавно достигли совершеннолетия, до солидных дам в возрасте - собрались пятничным вечером в Alexela, чтобы своими глазами увидеть горячих немецких парней и их супероткровенное мужское шоу SIXX PAXX. Смотрите, что происходило концертном доме!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Забудьте о мужьях и хороших манерах»: горячие немецкие стриптизеры доставили эстонским женщинам истинное удовольствие
В прошлом году SIXX PAXX уже покорили сердца жительниц Эстонии, а в этом - вернулись уже с обновленной программой, которая тоже не оставила ни одну зрительницу равнодушной.
Уже после исполнения первого номера шоу танцовщики разорвали на себе белоснежные майки и бросили их в зал - раздался громкий восторженный крик зрительниц.
Парни традиционно спускались в зрительный зал, где танцевали прямо перед сидящими красотками, а иногда брали приглянувшуюся девушку за руку и вели ее на сцену.
Двигаясь на сцене так, будто в зале никого нет, некоторые счастливицы входили в такой кураж, что даже не обращали внимания на танцующих специально для них участников шоу.
В антракте разгоряченная публика практически наперегонки отправилась за прохладительными напитками, чтобы немного освежиться после выступления сексуальных танцовщиков. «Как же хороша жизнь», - раздался возглас одной из зрительниц.
Около киоска, в котором продавался мерч артистов SIXX PAXX, где можно было приобрести футболки, кепки, ручки и даже барабанные палочки и актуальные сейчас адвент-календари, две зрительницы недоумевали, почему же в ассортименте нет нижнего белья как у артистов, которое можно сорвать одним легким движением руки. «Купили бы мужьям для жарких вечеров», - расстроенно сказала одна из них.
Если сначала большая часть зрительниц была достаточно сдержанной, то после антракта, когда многие позволили себе немного игристого, женщины уже не могли усидеть на своих местах и танцевали, подпевали песням, кричали от восторга и звали артистов.
Во время исполнения парнями последних номеров зрительница из первых рядов размахивала бюстгальтером пытаясь обратить на себя внимание артистов.
Ожидаемо, что зал был наполнен в основном женщинами, однако стоит отметить, что и мужчины наслаждались шоу: кого-то привели дамы ради компании, а кто-то, видимо, и сам является поклонником творчества немецких танцовщиков.
В зале то и дело раздавались восторженные визги зрительниц от происходящего на сцене. Абсолютно каждая женщина, находящаяся в этот вечер в зале, тем или иным образом выражала эмоции от увиденного: кто-то громко кричал, кто-то смеялся, а кто-то даже закрывал глаза.
Выходя из зала, жительницы Таллинна эмоционально обсуждали увиденное и делились впечатлениями. «Накаченный блондин - точно самый горячий из них», - сказала одна, поднимаясь по лестнице на выходе из концертного дома