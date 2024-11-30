ФОТО И ВИДЕО «Забудьте о мужьях и хороших манерах»: горячие немецкие стриптизеры доставили эстонским женщинам истинное удовольствие

В прошлом году SIXX PAXX уже покорили сердца жительниц Эстонии, а в этом - вернулись уже с обновленной программой, которая тоже не оставила ни одну зрительницу равнодушной.

Уже после исполнения первого номера шоу танцовщики разорвали на себе белоснежные майки и бросили их в зал - раздался громкий восторженный крик зрительниц.

Парни традиционно спускались в зрительный зал, где танцевали прямо перед сидящими красотками, а иногда брали приглянувшуюся девушку за руку и вели ее на сцену.

Двигаясь на сцене так, будто в зале никого нет, некоторые счастливицы входили в такой кураж, что даже не обращали внимания на танцующих специально для них участников шоу.

В антракте разгоряченная публика практически наперегонки отправилась за прохладительными напитками, чтобы немного освежиться после выступления сексуальных танцовщиков. «Как же хороша жизнь», - раздался возглас одной из зрительниц.

Около киоска, в котором продавался мерч артистов SIXX PAXX, где можно было приобрести футболки, кепки, ручки и даже барабанные палочки​ и актуальные сейчас адвент-календари, две зрительницы недоумевали, почему же в ассортименте нет нижнего белья как у артистов, которое можно сорвать одним легким движением руки. «Купили бы мужьям для жарких вечеров», - расстроенно сказала одна из них.