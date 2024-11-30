ГОРОСКОП НА 30 НОЯБРЯ Не лучшее время для новых начинаний у Близнецов, вероятны приятные сюрпризы у Львов

Весы

Благоприятный плодотворный день, позволяющий быстро справиться с делами, накопившимися за последние несколько недель. Вы способны преодолеть трудности, перед которыми отступили другие, решить непростые вопросы. Часто оказывается полезной информация, полученная давным-давно. Вы вспоминаете ее очень вовремя! Если в первой половине дня проще действовать самостоятельно, то вторая – отличное время для того, чтобы объединиться с людьми, разделяющими ваши интересы. Они станут не только союзниками, но и настоящими друзьями.

Скорпион

День не самый простой, но плодотворный. Важно ни с кем не поссориться в первой его половине, постараться избежать ссор и не тратить много времени на обсуждение незначительных вопросов. Порой может казаться, что окружающие специально выводят вас из равновесия, но дело тут скорее в недопонимании, чем в чьем-то злом умысле. Со многими важными и сложными делами вы отлично справляетесь самостоятельно; накопленный опыт в этом помогает. Остается достаточно времени и для отдыха, встречи со старым другом или любимым человеком. Такое общение дарит массу позитивных эмоций.

Стрелец