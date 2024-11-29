Умер любимый многими жителями Эстонии деятель: финская полиция ищет родственников

27 ноября умер Альмер Янсу, вдохновлявший многих своим позитивным настроем. Янсу проводил занятия по йоге и танцам, организовывал медитативные звуковые терапии и владел магазином Jansuki Pood в Старом городе.

Jansuki pood. Фото: Elu24

Журналист редакции Elu24 позвонил по контактному номеру магазина, но ему ответил финский следователь, сказав, что они пытаются связаться с близкими Янсу. Больше ничего следователь сообщить не мог.

« Мира и высокого полета ...»

Альмера Янсу вспоминают в социальных сетях его друзья и знакомые.

Кати Саара Мурутар делится печальной новостью в Facebook. «Бог рядом с тобой... Мира и высокого полета, Альмер Янсу...» - пишет Мурутар.

«Жизнь хрупка, и ты можешь жить очень здорово, быть очень радостным и позитивным, но жизнь вносит свои изменения», - вспоминает Янсу Хели Лондон. «Чудесного путешествия тебе, Альмер Янсу», - говорит она.

«Альмер, дорогой, как так… Какое невероятное известие… Ты, колесо мудрости. Шарик радости, который учил, помогал, делился знаниями и здоровьем со всеми. Смягчал этот мир своим юмором. Альмер, который годами заряжал нас своим юмором и радостью… Будь благословен. Будь защищен. Будь благословен там, где ты есть, и куда ты идешь. Прощай, добрая душа», - пишет Эдда.

«Пусть будет озарен твой путь, ты удивительная радостная душа», - говорит Кристийна.

Альмер Янсу скончался в возрасте 60 лет.

По словам знакомых, Янсу умер внезапно. «Сердце остановилось, просто ушел. За день до этого был совершенно в порядке», - говорит Кати Саара Мурутар. «Поехал в Финляндию по делам и умер», - добавляет другой знакомый.