«У нас отключили отопление, так что мы сидим в холоде», - жалуется житель четырехэтажного многоквартирного дома в Азери, Ляэне-Вирумаа, где постоянно проживает семь человек. Представитель местного самоуправления сообщил, что они знают о проблеме и ищут возможные решения.
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«Сидим в холоде!»: в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме
Изначально, по словам мужчины, говорилось, что без отопления останутся только должники. Однако должники уехали из Эстонии, а весь дом не отапливается, говорит жилец дома.