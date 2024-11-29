«Сидим в холоде!»: в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме

Изначально, по словам мужчины, говорилось, что без отопления останутся только должники. Однако должники уехали из Эстонии, а весь дом не отапливается, говорит жилец дома.

«Сказали, что отопление не включат, пока не будет погашен долг», - рассказал мужчина и добавил, что нужно заплатить порядка 8000 евро. «Мы свои счета оплатили, но с нас требуют деньги», - жалуется он. «Председатель правления находится в Беларуси», - отметил он.