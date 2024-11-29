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«Сидим в холоде!»: в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Google Mapsist

«У нас отключили отопление, так что мы сидим в холоде», - жалуется житель четырехэтажного многоквартирного дома в АзериЛяэне-Вирумаа, где постоянно проживает семь человек. Представитель местного самоуправления сообщил, что они знают о проблеме и ищут возможные решения.

Изначально, по словам мужчины, говорилось, что без отопления останутся только должники. Однако должники уехали из Эстонии, а весь дом не отапливается, говорит жилец дома.

«Сказали, что отопление не включат, пока не будет погашен долг», - рассказал мужчина и добавил, что нужно заплатить порядка 8000 евро. «Мы свои счета оплатили,  но с нас требуют деньги», - жалуется он. «Председатель правления находится в Беларуси», - отметил он.

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