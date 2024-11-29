«Нельзя игнорировать»: что произойдет, если съесть просроченный продукт?

Просроченный лосось холодного копчения, купленный в магазине Mustika Prisma, мог привести к серьезным проблемам со здоровьем. К счастью, все ограничилось лишь слабой болью в животе в течение дня.

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Главный специалист отдела продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сильвия Лайв-Мумма отмечает, что лосось ​холодного копчения - это деликатес, для которого соблюдение срока годности имеет крайне важное значение.

«Если употреблять его после истечения срока годности, это может привести к проблемам со здоровьем, так как рыба является благоприятной средой для размножения различных бактерий», - объясняет она.

По словам женщины, самой большой угрозой в рыбных продуктах является развитие бактерии Listeria monocytogenes, однако также могут быстро размножаться и другие бактерии, передающиеся через продукты животного происхождения (например, E.coli), вызывая симптомы пищевого отравления.

«Если человек чувствует себя плохо после употребления просроченного лосося, это явный сигнал, который нельзя игнорировать», - добавляет она, подчеркивая, что в случае острых симптомов или их продолжительности следует проконсультироваться с врачом.