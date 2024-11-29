Несколько дней назад портал Elu24 писал о том, как житель Таллинна купил в Prisma Peremarket лосось холодного копчения просроченный на неделю. «Меня начало мутить», - рассказал разочарованный клиент редакции. Представитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия напоминает, что это продукт, для которого соблюдение срока годности крайне важно.
«Нельзя игнорировать»: что произойдет, если съесть просроченный продукт?
Просроченный лосось холодного копчения, купленный в магазине Mustika Prisma, мог привести к серьезным проблемам со здоровьем. К счастью, все ограничилось лишь слабой болью в животе в течение дня.
Комментирует департамент
Главный специалист отдела продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сильвия Лайв-Мумма отмечает, что лосось холодного копчения - это деликатес, для которого соблюдение срока годности имеет крайне важное значение.
«Если употреблять его после истечения срока годности, это может привести к проблемам со здоровьем, так как рыба является благоприятной средой для размножения различных бактерий», - объясняет она.
По словам женщины, самой большой угрозой в рыбных продуктах является развитие бактерии Listeria monocytogenes, однако также могут быстро размножаться и другие бактерии, передающиеся через продукты животного происхождения (например, E.coli), вызывая симптомы пищевого отравления.
«Если человек чувствует себя плохо после употребления просроченного лосося, это явный сигнал, который нельзя игнорировать», - добавляет она, подчеркивая, что в случае острых симптомов или их продолжительности следует проконсультироваться с врачом.