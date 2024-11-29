ОПРОС «С собой термос принесем, бутербродики поедим!» Покупают ли гости Рождественской ярмарки дорогой глег?

Ольга и Лариса пришли на Ратушную площадь со своим домашним вином и закусками, а все потому, что цены на ярмарке слишком высокие.

«Здесь очень все дорого, и поэтому решили, что мы с собой термос принесем и спокойно посидим: и бутербродики поедим, и винца попьем, - отмечает одна из них. - Тут невозможно простому человеку... Тем более мы пенсионеры! Тут еще говорили семь евро, а теперь уже восемь! Ну, слушайте, за восемь евро вот такой стаканчик выпить?»

«Для иностранцев это нормальные деньги, а для нас - это очень дорого», - добавляет другая.

И правда, гости из Англии, Бэлла и Мелей, рассказывают, что у них глинтвейн на ярмарке стоит около 14 евро, поэтому наши цены их только радуют. «У вас дешево. Мы заплатили бы, наверное, за это в Англии вдвое больше», - говорит Бэлла.

Янина и Эльмари, туристы из Финляндии, сказали, что знают: неподалеку от Рождественской ярмарки есть места, где можно купить глинтвейн за более низкую цену. Но им важнее рождественская атмосфера, которая царит на Ратушной площади.