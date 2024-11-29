Принц Уильям рассказал, какого будущего хочет для своих детей

Будущий король Великобритании выступил с речью на церемонии вручения наград за сохранение бивней Tusk Conservation Awards в Лондоне, Англия.

«Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, где ласточки все еще мигрируют, гориллы все еще живут в облачных лесах Уганды, а носороги все еще бродят по засушливым пастбищам Намибии», - сказал многодетный отец.

Принц Уильям также присутствовал при вручении трех наград на церемонии. В другом месте мероприятия королевская особа почтила рейнджеров, которые погибли во время своей работы.

«Отрезвляющий орден почета, который мы видели ранее, отмечает рейнджеров, которые потеряли жизнь, и служит напоминанием о том, какую цену заплатили слишком много людей на передовой охраны природы», - сказал он.