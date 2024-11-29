«Народное Радио» получило временную частоту в Таллинне

В августе этого года стало известно, что Департамент защиты прав потребителей и техническому надзору (TTJA) решил не продлевать лицензию «Народного Радио», принадлежащего ​Duo Media Networks.

В результате вещание в FM-диапазоне было передано новому «Радио Maximum», принадлежащему Дмитрию Красильникову, бывшему руководителю «Народного».

Однако радиостанция смогла получить временную частоту для Таллинна и ближайших окрестностей.

«Duo Media Networks оспорила результаты конкурса в суде и запросила временные меры правовой защиты. Суд предложил станции временно запросить выделение частоты у государства, что и было осуществлено. Благодаря этому Народное Радио снова вещает на частоте 99,3 MHz в Таллинне»​, - говорится в пресс-сообщении.