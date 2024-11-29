Любимое многими «Народное Радио» вновь вещает в FM-диапазоне.
«Народное Радио» получило временную частоту в Таллинне
В августе этого года стало известно, что Департамент защиты прав потребителей и техническому надзору (TTJA) решил не продлевать лицензию «Народного Радио», принадлежащего Duo Media Networks.
В результате вещание в FM-диапазоне было передано новому «Радио Maximum», принадлежащему Дмитрию Красильникову, бывшему руководителю «Народного».
Однако радиостанция смогла получить временную частоту для Таллинна и ближайших окрестностей.
«Duo Media Networks оспорила результаты конкурса в суде и запросила временные меры правовой защиты. Суд предложил станции временно запросить выделение частоты у государства, что и было осуществлено. Благодаря этому Народное Радио снова вещает на частоте 99,3 MHz в Таллинне», - говорится в пресс-сообщении.