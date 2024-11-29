Молодой любитель приключений из Бельгии, снимавший про свои поездки ролики на YouTube, погиб в снежной буре в Швеции после того, как отправил душераздирающее сообщение своей бабушке.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Последнее сообщение 22-летнего блогера, погибшего в снежной буре в Лапландии: «Не волнуйтесь, я выживу, обязательно»
22-летний любитель природы Сторм Де Бёль, который любил проводить время в одиночестве, был найден мертвым 30 октября в Лапландии после того, как большую часть года парень провел в одиночном походе по удаленному региону Йоккмокк, сообщает Daily Mail.