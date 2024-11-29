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ВИДЕО Последнее сообщение 22-летнего блогера, погибшего в снежной буре в Лапландии: «Не волнуйтесь, я выживу, обязательно»

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Любитель приключений и природы так и не смог вернуться домой. Снимок иллюстративный.
Любитель приключений и природы так и не смог вернуться домой. Снимок иллюстративный. Фото: Rosliak Oleksandr / Shutterstock

Молодой любитель приключений из Бельгии, снимавший про свои поездки ролики на YouTube, погиб в снежной буре в Швеции после того, как отправил душераздирающее сообщение своей бабушке.

22-летний любитель природы Сторм Де Бёль, который любил проводить время в одиночестве, был найден мертвым 30 октября в Лапландии после того, как большую часть года парень провел в одиночном походе по удаленному региону Йоккмокк, сообщает Daily Mail.

Вечером перед своей смертью Сторм попал в сильную снежную бурю и отправил своей бабушке сообщение, которое стало его последним: «Здесь сильный снег. Но не волнуйтесь, я выживу, обязательно».

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