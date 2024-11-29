«Удаляют все посты, которые им неудобны»: хакеры взломали «Таллиннцев»

«Таллиннцы»​ - русскоязычное cообщество в Facebook, посвященное жизни в Эстонии. Группа насчитывает более 57 тысяч участников и принадлежит общественному деятелю Олегу Беседину, который не раз фигурировал в ежегодниках КаПо.

23 сентября 2024 года в группе «Таллиннцы» под одним из постов появился комментарий от пользователя с именем Татьяна Мозберг, активного участника группы. Она призвала людей переходить в другую группу с таким же названием и логотипом, об этом на своем сайте писал Propastop (блог, посвященный разоблачению российской пропаганды, который ведут волонтеры Кайтселийта - прим. ред.).

Запасная группа с тремя модераторами была создана еще 20 октября 2021 года. Словно на случай «если что случится с основной группой».​ Сам Олег Беседин пропал из Facebook, и его профиль стал недоступен. Тогда мужчина заявил, что его аккаунт взломали, говорится в публикации Propastop.

27 ноября в обсуждениях «Таллиннцев», помимо подозрительных публикаций, не относящихся к Эстонии, появился пост от имени Беседина, сообщающий, что группу взломали.

«​Группа Олега Беседина "ТАЛЛИННЦЫ" была взломана, и сейчас он утратил доступ к управлению ею. Олег подтвердил мне лично, что произошел взлом. Прошу вас: не реагируйте на странные публикации и не пишите комментарии под подозрительными постами»​, - призывают участников группы.

К обсуждению также приложен скриншот, подтверждающий, что «аккаунты администраторов являются фейковыми». «Эти люди удаляют все посты, которые им неудобны», - гласит запись.

Скриншот списка админов группы «Таллиннцы». Фото: Скриншот с Facebook.