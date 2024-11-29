ВИДЕО Звезда фильма «Рокки 4»​ победил страшную болезнь после девяти лет борьбы

Об этом звезда кино сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав ролик. На видео артист показался в больничной палате и специальной одежде. Недавно Лундгрен проходил очередное обследование, во время которого стало известно, что ему удалось побороть страшную болезнь. Ему провели процедуру малоинвазивного вмешательства в легкие для уничтожения последней опухоли.

Борьба Дольфа с онкологией длилась долгих девять лет. А сейчас врачи заявили, что в результате лечения в его организме больше нет раковых клеток. В подписи к видео актер отметил, что этот сложный период научил его наслаждаться жизнью и ценить все ее моменты даже такие непростые.

«В моем организме больше нет раковых клеток, поэтому, надеюсь, теперь я официально свободен от рака. Эта борьба научила меня жить в моменте и ценить каждое мгновение», - написал 67-летний Дольф.

К слову, у артиста в 2015 году обнаружили раковую опухоль на почке. Ее удалили, однако результаты биопсии показали, что образование было злокачественным. В 2020 году врачи диагностировали еще шесть новых опухолей в организме Лундгрена, одна из которых была на печени. Тогда врачи прогнозировали, что актеру осталось жить меньше месяца, однако звезда боролся за свою жизнь и смог побороть диагноз.