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«Будьте внимательны со своими собаками!» Жители столичного района обеспокоены едой, которую ежедневно выбрасывают возле одного из магазинов

Перевод: Седа Дунгурова
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Жительница Нымме подозревает, что выброшенная под дерево еда отравлена.
Жительница Нымме подозревает, что выброшенная под дерево еда отравлена. Фото: Erakogu

«Какой-то неизвестный пытается каждый день "обогатить" рацион ваших животных!» - пишет Кристи в Facebook-группе Nõmmekad. Женщина опасается, что это может быть отравленная еда, принесенная враждебным по отношению к животным человеком. Некоторые же в комментариях под публикацией предполагают, что это просто остатки чей-то еды.

В четверг утром Кристи опубликовала в социальных сетях пост. «Уже больше недели замечаю такое. Каждый день новое "меню". Будьте внимательны со своими собаками, а также в опасности находятся птицы и без присмотра гуляющие кошки. Невозможно знать, что входит в это "меню". Нельзя исключать даже крысиный яд», - предупреждает она.

По словам жительницы столицы, вот уже неделю под дерево, которое растет напротив обувного магазина в Нымме, кто-то выбрасывает разную еду. «Каши, овощные рагу и овсяные хлопья», - добавляет Кристи.

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