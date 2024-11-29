«Будьте внимательны со своими собаками!» Жители столичного района обеспокоены едой, которую ежедневно выбрасывают возле одного из магазинов

В четверг утром Кристи опубликовала в социальных сетях пост. «Уже больше недели замечаю такое. Каждый день новое "меню". Будьте внимательны со своими собаками, а также в опасности находятся птицы и без присмотра гуляющие кошки. Невозможно знать, что входит в это "меню". Нельзя исключать даже крысиный яд», - предупреждает она.