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Эстонский актер, которому диагностировали рак, и переживший инсульт, о разводе: «Мне казалось, что меня буквально растоптали»

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Актер Андрес Ойя.
Актер Андрес Ойя. Фото: Mihkel Maripuu

Актер Андрес Ойя пережил одновременно и инсульт, и развод, но сегодня он уже состоит в новых отношениях. «Оказалось, что рак распространился дальше. Мне делали химиотерапию, и в результате всего этого у меня случился инсульт», - рассказывает Ойя в передаче Ringvaade.

Актера Андреса Ойя зрители театра видели в последний раз два года назад. «В конце спектакля публика аплодировала, и ты видел, что их глаза были на мокром месте... Это чувство как актера было невероятным!» - вспоминает Ойя в передаче Ringvaade. Он добавляет: «Я поклонился, сел в машину и поехал в Тарту на операцию, чтобы удалить эту опухоль».

Операция по удалению опухоли была для актера не единственным испытанием. После двух лет восстановления Андрес Ойя готов снова выйти на сцену, но теперь он рассказывает о разводе со своей женой Кай Ойя. «Мы не будем никого учить или проводить семейные консультации, а просто поделимся своим опытом», - говорит актер, чей брак продлился девять лет

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