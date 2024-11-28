Актер Андрес Ойя пережил одновременно и инсульт, и развод, но сегодня он уже состоит в новых отношениях. «Оказалось, что рак распространился дальше. Мне делали химиотерапию, и в результате всего этого у меня случился инсульт», - рассказывает Ойя в передаче Ringvaade.
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Эстонский актер, которому диагностировали рак, и переживший инсульт, о разводе: «Мне казалось, что меня буквально растоптали»
Актера Андреса Ойя зрители театра видели в последний раз два года назад. «В конце спектакля публика аплодировала, и ты видел, что их глаза были на мокром месте... Это чувство как актера было невероятным!» - вспоминает Ойя в передаче Ringvaade. Он добавляет: «Я поклонился, сел в машину и поехал в Тарту на операцию, чтобы удалить эту опухоль».