ВИДЕО 62-летний Том Круз показал подготовку к смертельному трюку

Об этом ​ Круз в очередной раз решил напомнить, разместив фотографию на своей странице в Instagram.

«Обучение и подготовка, которые мы вложили в этот фильм, являются кульминацией всего, что было до него. От глубин до небес, мне не терпится поделиться с вами еще чем-нибудь», - пишет он.