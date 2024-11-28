В мае 2025 года на экраны выйдет фильм «Миссия невыполнима: Последняя расплата» в главной роли с известным актером Томом Крузом. Трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» специализируется не только на актерстве, он еще и самостоятельно выполняет сложные и опасные трюки.
ВИДЕО ⟩ 62-летний Том Круз показал подготовку к смертельному трюку
Об этом Круз в очередной раз решил напомнить, разместив фотографию на своей странице в Instagram.
«Обучение и подготовка, которые мы вложили в этот фильм, являются кульминацией всего, что было до него. От глубин до небес, мне не терпится поделиться с вами еще чем-нибудь», - пишет он.
На официальной странице, посвященной американской медиафраншизе, также показан небольшой фрагмент со съемок, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы после просмотра ролика написали, что не могут дождаться выхода будущего боевика. Поклонники многолетнего творчества Круза также желают ему все-таки заполучить статуэтку «Оскар».