Кейт Миддлтон прокомментировала смерть 17-летнего фотографа Лиз Хаттон, жизнь которой унес рак. Заявление принц и принцесса Уэльские оставили в своем Instagram сегодня, 28 ноября, пишет Фокус.
Больная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление
«Нам так жаль слышать, что Лиз Хаттон, к сожалению, умерла. Имели честь встретить такую смелую и скромную молодую девушку. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз Вики и Аароном и ее братом Матео в это невероятно трудное время», - написали будущий король Великобритании и его жена.
Хаттон умерла у себя дома в Гаррогейте, Северный Йоркшир, менее чем через год после того, как у нее диагностировали неизлечимую десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль. Недавно онкобольная Кейт Миддлтон и принц Уильям встречались с Лиз Хаттон в Виндзорском замке.
Сообщается, что во время встречи королевская пара намеренно не обсуждала свой опыт борьбы с раком, их разговор был о любимом хобби Лиз и Кейт - фотографии.