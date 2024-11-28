Больная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление

«Нам так жаль слышать, что Лиз Хаттон, к сожалению, умерла. Имели честь встретить такую смелую и скромную молодую девушку. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз Вики и Аароном и ее братом Матео в это невероятно трудное время», - написали будущий король Великобритании и его жена.

Хаттон умерла у себя дома в Гаррогейте, Северный Йоркшир, менее чем через год после того, как у нее диагностировали неизлечимую десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль. Недавно онкобольная Кейт Миддлтон и принц Уильям встречались с Лиз Хаттон в Виндзорском замке.

Сообщается, что во время встречи королевская пара намеренно не обсуждала свой опыт борьбы с раком, их разговор был о любимом хобби Лиз и Кейт - фотографии.