По словам руководителя отдела коммуникаций волостной управы Валга, в понедельник в одном из учебных заведений произошел крайне прискорбный случай. На сотрудника школы напало лицо, связанное с одним из учеников. Полиция начала производство по уголовному делу.
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Нападение на сотрудницу одной из школ в Эстонии: на место прибыла полиция и скорая помощь
Утро понедельника в Валгаской школе. В 13:20 в Центр тревоги поступает сообщение о конфликте в школе Прийметса, расположенной на улице Вабадузе. Как оказалось, 28-летняя девушка напала на 53-летнюю женщину, которую позже доставили в больницу для проверки состояния здоровья.