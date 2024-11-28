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Нападение на сотрудницу одной из школ в Эстонии: на место прибыла полиция и скорая помощь

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Валгаская школа Прийметса.
Валгаская школа Прийметса. Фото: Arvo Meeks

По словам руководителя отдела коммуникаций волостной управы Валга, в понедельник в одном из учебных заведений произошел крайне прискорбный случай. На сотрудника школы напало лицо, связанное с одним из учеников. Полиция начала производство по уголовному делу.

Утро понедельника в Валгаской школе. В 13:20 в Центр тревоги поступает сообщение о конфликте в школе Прийметса, расположенной на улице Вабадузе. Как оказалось, 28-летняя девушка напала на 53-летнюю женщину, которую позже доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В понедельник, после конфликтадиректор школы Тийт Таммару отправил родителям и коллективу школы письмо, в котором сообщил, что в учебном заведении произошел инцидент, в ходе которого на одного из сотрудников образовательной организации напали. Таммару попросил учителей успокоить учеников и заверил, что школа остается безопасным местом и что произошедшее - единичный случай.

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