Нападение на сотрудницу одной из школ в Эстонии: на место прибыла полиция и скорая помощь

Утро понедельника в Валгаской школе. В 13:20 в Центр тревоги поступает сообщение о конфликте в школе Прийметса, расположенной на улице Вабадузе. Как оказалось, 28-летняя девушка напала на 53-летнюю женщину, которую позже доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В понедельник, после конфликта, директор школы Тийт Таммару отправил родителям и коллективу школы письмо, в котором сообщил, что в учебном заведении произошел инцидент, в ходе которого на одного из сотрудников образовательной организации напали. Таммару попросил учителей успокоить учеников и заверил, что школа остается безопасным местом и что произошедшее - единичный случай.