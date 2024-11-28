Сегодня, 28 ноября, на площади Вабадузе можно было увидеть необычное зрелище - любителей книг приветствовали сразу два библиотечных автобуса.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Книги на колесах: яркие автобусы посреди площади Вабадузе привлекли любителей чтения
Таллиннская Центральная библиотека, теперь известная под новым брендом «Таллиннские библиотеки», торжественно проводила на пенсию свой старый библиотечный автобус «Катарина Йеэ», который служил горожанам почти 17 лет. В то же время был представлен его современный преемник и тезка, который продолжит предоставлять мобильные библиотечные услуги жителям столицы.
Уходящий на пенсию автобус «Катарина Йеэ» заслужил отдых. За свои 17 лет работы он проехал 142 000 километров, обслужил 200 000 читателей и выдал 300 000 книг. Теперь пришло время передать эстафету новому автобусу.
По словам заместителя мэра Таллинна Каареля Оя, новый библиотечный автобус давно ждали.
«Библиотек должно быть больше. Мы видим, как часто таллиннцы приходят в библиотеки и насколько они довольны этими посещениями. К сожалению, в некоторых районах библиотека расположена далеко, и здесь на помощь приходит библиотечный автобус. Конечно, новый автобус во всех отношениях современнее и лучше предыдущего, "Катарина Йеэ", и за этим стоит очень тщательная и хорошая работа нашей библиотечной команды», - сказал Оя. - Особенно приятно, что проектирование и строительство нового автобуса вдохновили нас на более активное планирование следующих больших шагов для библиотек Таллинна. И мы видим, что одним из важных изменений стала новая визуальная идентичность библиотеки, которая с сегодняшнего дня будет все больше использоваться».
Директор библиотеки Кайе Холм объяснила выбор имени для нового библиотечного транспорта: «Весной мы провели конкурс на название нового автобуса, но результат был удивительным: многие ответили, что имя "Катарина Йеэ" стало настолько привычным и любимым, что не хотелось бы от него отказываться. Поэтому мы решили не менять название библиотечного автобуса, а оставить "Катарина Йеэ"».
«Также сохранится все, что предлагает библиотечный автобус: множество хороших книг для горожан, образовательные программы для школ, детских садов и возможность участия в интересных уличных мероприятиях. Однако внешний вид библиотечного автобуса, а также его пространственные и технические возможности значительно изменились», – добавила Холм.
Автобус использует экологичные решения (возобновляемое дизельное топливо, солнечные панели и так далее) и вмещает более 3000 книг. В центре автобуса есть выдвижная часть, с помощью которой можно увеличить пространство, например, для удобного приема групп детского сада или классов.
Одним из новшеств является автомат самообслуживания, знакомый по нашим библиотекам, чтобы читатели не стояли в очереди у библиотекаря, а могли спокойно вернуть книги и взять новые во время остановок транспорта. Пол автобуса одноуровневый, а у входа есть подъемник, так что можно легко войти с детской или инвалидной коляской. По бокам автобуса установлены цветные огни, чтобы автобус был лучше виден в темное время суток.
В соответствии с новым брендингом библиотеки «Катарина Йеэ» получил соответствующий внешний вид. В дизайне использована оригинальная фирменная графика библиотеки, основанная на цветных переплетающихся нитях мысли. На стенах автобуса изображены люди разных возрастов, наслаждающиеся чтением. На автобусе можно увидеть и новый логотип, а также бренд - «Таллиннские библиотеки».
Библиотечный автобус является первым крупным примером новой идентичности. Цель проекта - сделать так, чтобы «Таллиннские библиотеки» можно было легко узнать и найти, и чтобы было понятно, что это городская сеть библиотек.
«Мы всегда находимся рядом с домом, школой или работой. Библиотечный автобус - это своего рода визуальный и практический символ, доступный всем, независимо от местоположения», - рассказала директор Таллиннской Центральной библиотеки Кайе Холм.
Внедрение новой визуальной идентичности в библиотеки Таллинна займет время, сначала новые решения можно будет увидеть на более простых носителях. «Мы делаем все шаг за шагом. У нас всего 19 библиотек, но мы надеемся за два года охватить все», - добавляет она.
Новый библиотечный автобус построили Scania Eesti As и Kiitokori OY. Новый брендинг библиотеки, включая внешний дизайн библиотечного автобуса, разработало дизайн-агентство Velvet OÜ. Общая стоимость библиотечного автобуса составляет 784 896 евро.