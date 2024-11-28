ГАЛЕРЕЯ Книги на колесах: яркие автобусы посреди площади Вабадузе привлекли любителей чтения

«Также сохранится все, что предлагает библиотечный автобус: множество хороших книг для горожан, образовательные программы для школ, детских садов и возможность участия в интересных уличных мероприятиях. Однако внешний вид библиотечного автобуса, а также его пространственные и технические возможности значительно изменились», – добавила Холм.

Автобус использует экологичные решения (возобновляемое дизельное топливо, солнечные панели и так далее) и вмещает более 3000 книг. В центре автобуса есть выдвижная часть, с помощью которой можно увеличить пространство, например, для удобного приема групп детского сада или классов.

Одним из новшеств является автомат самообслуживания, знакомый по нашим библиотекам, чтобы читатели не стояли в очереди у библиотекаря, а могли спокойно вернуть книги и взять новые во время остановок транспорта. Пол автобуса одноуровневый, а у входа есть подъемник, так что можно легко войти с детской или инвалидной коляской. По бокам автобуса установлены цветные огни, чтобы автобус был лучше виден в темное время суток.

В соответствии с новым брендингом библиотеки «Катарина Йеэ» получил соответствующий внешний вид. В дизайне использована оригинальная фирменная графика библиотеки, основанная на цветных переплетающихся нитях мысли. На стенах автобуса изображены люди разных возрастов, наслаждающиеся чтением. На автобусе можно увидеть и новый логотип, а также бренд - «Таллиннские библиотеки».

Библиотечный автобус является первым крупным примером новой идентичности. Цель проекта - сделать так, чтобы «Таллиннские библиотеки» можно было легко узнать и найти, и чтобы было понятно, что это городская сеть библиотек.

«Мы всегда находимся рядом с домом, школой или работой. Библиотечный автобус - это своего рода визуальный и практический символ, доступный всем, независимо от местоположения», - рассказала директор Таллиннской Центральной библиотеки Кайе Холм.

Внедрение новой визуальной идентичности в библиотеки Таллинна займет время, сначала новые решения можно будет увидеть на более простых носителях. «Мы делаем все шаг за шагом. У нас всего 19 библиотек, но мы надеемся за два года охватить все», - добавляет она.

Новый библиотечный автобус построили Scania Eesti As и Kiitokori OY. Новый брендинг библиотеки, включая внешний дизайн библиотечного автобуса, разработало дизайн-агентство Velvet OÜ. Общая стоимость библиотечного автобуса составляет 784 896 евро.