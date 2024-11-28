Карманы пойдут по швам от денег до конца года: Глоба назвала знаки, которых поджидает фортуна

Овен: магнетизм богатства

К представителям этого знака деньги будут притягиваться словно магнитом. Самое интересное, что основной доход придет не с места работы, а из неожиданного источника. Готовьтесь к тому, что ваши карманы наполнятся до краев.

Стрелец: вознаграждение за труды

Стрельцов ожидает напряженный, но очень прибыльный период. Усердная работа принесет щедрые плоды, а некоторым даже удастся превратить хобби в источник дохода. Денежный поток будет настолько значительным, что позволит существенно улучшить качество жизни.

Рыбы: интуитивный успех

Представителям этого знака следует довериться своей интуиции в финансовых вопросах. Грамотное управление средствами принесет не только материальную выгоду, но и уважение начальства. В перспективе это приведет к карьерному росту и значительному повышению дохода.