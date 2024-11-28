Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей»

В театре, где она служила больше полувека, все опечалены этим событием и приносят соболезнования родным и близким.

«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда Театра комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры. Она была воплощением особого петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. Всю свою творческую жизнь актриса посвятила Театру комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо - так меняются времена в театре. Вера Карпова нужна была всем. Она сама была - эпоха!» - говорится в печальном сообщении администрации театра.​

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В юности она училась в драмкружке вместе с будущими легендами советского кино Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым и Сергеем Юрским. С 1956 года являлась актрисой Ленинградского академического театра Комедии. Вера Александровна исполняла роли не только в кино и театре, но и была ведущей детской передачи на радио.

В фильмографии Карповой 75 проектов. Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием - «Неподдающиеся», «Улица полна неожиданностей», «Шофер поневоле», «Люди голубых рек», «Бедный, бедный Павел», «Одну тебя люблю», «Матильда». Особенно зрителю Карпова запомнилась по сериалу «Улицы разбитых фонарей», где она сыграла героинь Барышеву и Репину.