Будет полон слез и смеха: о реновации дома виолончелистки Сильвии Ильвес снимут фильм

Недавно виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила, что наконец-то приобрела собственный дом! «Это мечта, которая казалась мне недостижимой. Я думала, что слишком много мечтаю», - рассказала она редакции Elu24 в день, когда получила ключи от своего дома. «Я поняла, что все возможно. Я мечтаю ровно так, как позволяет мне жизнь», - радовалась тогда Сильвия.

В социальных сетях мать четверых сыновей поделилась, что дом требует капитального ремонта. Здесь даже нет нормальных электрических, отопительных и водопроводных систем.

Режиссер Урмас Ээро Лийв заявлет в посте в социальных сетях, что в конце года выйдет документальный фильм о ремонте дома Сильвии Ильвес. «Моя большая любимица Сильвия Ильвес купила 7 ноября дом, который не в самом лучшем состоянии, и теперь его нужно привести в порядок. Очень быстро. Чтобы она могла переехать туда с четырьмя детьми. Конечно, не все идет по плану, и что в итоге выйдет из этого - никто не знает. Съемки все еще продолжаются. В любом случае к Рождеству мы покажем весь этот фантастический беспорядок на экранах TV3», - пишет он.

На прошлой неделе в продажу поступила автобиография Сильвии Ильвес «Я, Сильвия». На презентации книги Сильвия также сообщила, что в конце года выйдет специальный выпуск «Как Сильвия Ильвес вернулась к Рождеству домой?». «Сейчас все в процессе. Я бы сказала, что он обязательно будет юмористическим и даст мне, как женщине, подзатыльник», - немного приоткрыла завесу тайны она.

В четверг днем Сильвия рассказала редакции Elu24, что дом пока не пригоден для проживания. Поэтому работы много! «Это очень сложное время. Если я переживу ноябрь и декабрь, это будет чудо», - призналась она, добавив, что шоу будет полным слез и смеха.

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