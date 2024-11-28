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Мать ребенка, которого вытолкнули из автобуса: «Он упал в лужу, но водитель этого не заметил и уехал»

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

В начале недели обеспокоенная мать сделала публикацию в группе на Facebook Haapsalu & Läänemaa, в которой рассказала, что в понедельник утром ее ребенка вытолкнули из автобуса. По словам женщины, проблема переполненных автобусов по утрам существует уже много лет. «Иногда водитель даже не открывает задние двери, потому что людей уже больше некуда сажать, в то время как днем автобусы ездят пустыми», - говорит она. Женщина считает, что крайне необходимо добавить еще один автобус утром.

Восьмилетний мальчик, который ехал в понедельник в школу в Хаапсалу, был напуган, когда его вытолкнули из общественного транспорта всего за одну остановку до школы, после чего автобус уехал, оставив ребенка позади. Этот инцидент подчеркивает проблему, с которой каждый день сталкиваются люди, которые добираются в школу и на работу на автобусе рано утром.

Жительница Хаапсалу Марина делится своей историей в группе на Facebook Haapsalu&Läänemaa. «С моим ребенком произошел несчастный случай утром, когда он ехал в школу на автобусе номер 3. Поскольку он всегда переполнен в передней и средней части - все собираются в одном месте, чтобы быстрее выбежать. Мой ребенок не успел выйти из автобуса, чтобы пропустить других, и его вытолкнули. Здорово, правда? Пожилые люди так дружелюбны к детям», - говорит Марина.

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