В начале недели обеспокоенная мать сделала публикацию в группе на Facebook Haapsalu & Läänemaa, в которой рассказала, что в понедельник утром ее ребенка вытолкнули из автобуса. По словам женщины, проблема переполненных автобусов по утрам существует уже много лет. «Иногда водитель даже не открывает задние двери, потому что людей уже больше некуда сажать, в то время как днем автобусы ездят пустыми», - говорит она. Женщина считает, что крайне необходимо добавить еще один автобус утром.
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Мать ребенка, которого вытолкнули из автобуса: «Он упал в лужу, но водитель этого не заметил и уехал»
Восьмилетний мальчик, который ехал в понедельник в школу в Хаапсалу, был напуган, когда его вытолкнули из общественного транспорта всего за одну остановку до школы, после чего автобус уехал, оставив ребенка позади. Этот инцидент подчеркивает проблему, с которой каждый день сталкиваются люди, которые добираются в школу и на работу на автобусе рано утром.