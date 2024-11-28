Мать ребенка, которого вытолкнули из автобуса: «Он упал в лужу, но водитель этого не заметил и уехал»

В начале недели обеспокоенная мать сделала публикацию в группе на Facebook Haapsalu & Läänemaa, в которой рассказала, что в понедельник утром ее ребенка вытолкнули из автобуса. По словам женщины, проблема переполненных автобусов по утрам существует уже много лет. «Иногда водитель даже не открывает задние двери, потому что людей уже больше некуда сажать, в то время как днем автобусы ездят пустыми», - говорит она. Женщина считает, что крайне необходимо добавить еще один автобус утром.