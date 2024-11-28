Беременная возлюбленная Венсана Касселя снялась обнаженной

На снимках Баптиста позирует полностью обнаженной на кровати, а также в ванной. Кроме этих снимков, 28-летняя модель опубликовала несколько фотографий в бикини. Нара Баптиста достаточно часто выкладывает фотографии и видео такого характера, демонстрируя округлившийся живот.

Ее избранник, 57-летний Венсан Кассель, лайкает каждый ее пост и оставляет комментарии. В этот раз он написал лаконичное: «Доброе утро, Нара».

С новой избранницей Кассель впервые появился на публике на Каннском кинофестивале в этом году, но встречаться они начали почти сразу после его развода с Тиной Кунаки, с которой он был в браке пять лет. Вскоре Нара объявила о своей первой беременности.

Для Касселя этот ребенок станет четвертым: у него есть две старшие дочери, Дева и Леони, от Моники Беллуччи, с которой он был в браке с 1999 по 2013 год, а также дочь от Тины Кунаки - Амазони.

Ранее поклонники Венсана Касселя часто отмечали сходство Нары с Тиной Кунаки. По слухам, именно из-за таких частых сравнений модель кардинально сменила имидж.