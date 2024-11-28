Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о выигрыше в лотерею? Эти деньги дали бы возможность исполнить заветные мечты. Женщина, которой удалось выиграть главный приз в лотерее дважды всего за несколько недель, рассказала о тактике, стоящей за ее удачей.
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НИЧЕГО СЛОЖНОГО! ⟩ Женщина, выигравшая 140 000 евро в лотерею, раскрыла секрет своей победы
Женщина, проживающая в штате Мэриленд, США, оказалась настолько удачливой, что смогла выиграть в лотерею дважды всего за два месяца. Выигрыш составил 150 000 долларов, то есть примерно 142 000 евро.