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НИЧЕГО СЛОЖНОГО! Женщина, выигравшая 140 000 евро в лотерею, раскрыла секрет своей победы

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Лотерея. Снимок иллюстративный.
Лотерея. Снимок иллюстративный. Фото: easyclickshop/Shutterstock

Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о выигрыше в лотерею? Эти деньги дали бы возможность исполнить заветные мечтыЖенщина, которой удалось выиграть главный приз в лотерее дважды всего за несколько недель, рассказала о тактикестоящей за ее удачей.​

Женщина, проживающая в штате Мэриленд, США, оказалась настолько удачливой, что смогла выиграть в лотерею дважды всего за два месяца. Выигрыш составил 150 000 долларов, то есть примерно 142 000 евро.

В ноябре женщина купила пять билетов моментальной лотереи по десять долларов, и один из них принес ей главный приз в размере 100 000 долларов. Но самое удивительное в этой истории то, что всего несколькими неделями ранее, в октябре, женщина выиграла джекпот в 50 000 долларов.

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