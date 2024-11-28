НИЧЕГО СЛОЖНОГО! Женщина, выигравшая 140 000 евро в лотерею, раскрыла секрет своей победы

Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о выигрыше в лотерею? Эти деньги дали бы возможность исполнить заветные мечты. Женщина, которой удалось выиграть главный приз в лотерее дважды всего за несколько недель, рассказала о тактике, стоящей за ее удачей.​