В начале дня стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно она помогает быстро найти ответы на сложные вопросы, вовремя принять верные решения, не стать жертвой иллюзий. Могут заметно измениться отношения с окружающими, поскольку становится ясно, кто искренен, а кто что-то скрывает.
ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ ⟩ Стрельцам необходимо передохнуть, а Девам – полагаться на собственные силы
Вторая половина дня обещает успехи в делах. Шанс одержать важные победы появляется у тех, кто умеет договариваться, знает, что иногда лучше пойти на уступки, чем отстаивать свои позиции, игнорируя чужие интересы. Благоприятным это время будет и для учебы. Становится понятным то, что прежде казалось чрезвычайно сложным.
Овен
Отличный день. В ваших силах сделать много полезного и для себя, и для других. Можно поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, восстановить справедливость, помочь договориться тем, кто давно и тщетно пытается найти общий язык. Легко завязываются знакомства. Вполне вероятно, что сегодня у вас появятся и новые друзья, и союзники, на которых можно положиться. Не всем Овнам хватает времени на отдых: вы стараетесь успеть как можно больше, ничего не хотите откладывать на потом. Между тем, небольшая пауза вам не помешает, ведь после нее вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.
Телец
Беспокойный день. Нужно заниматься несколькими делами сразу, не так-то легко удержать в голове все, что нужно. К тому же окружающие не всегда правильно понимают вас, а необходимость несколько раз объяснять простейшие вещи раздражает. Но вы справляетесь с эмоциями, не допускаете конфликтов и стараетесь по возможности разрядить обстановку. Могут возникнуть какие-то мелкие бытовые проблемы, не исключены поломки бытовой техники, досадные домашние происшествия. Все это не будет иметь серьезных последствий, но может на время испортить вам настроение.
Близнецы
Не спешите ссориться с теми, кто с вами не согласен. Сегодня вам очень пригодится умение спокойно договариваться, вести любые обсуждения в конструктивном ключе и не переходить на личности. Есть шанс решить важные рабочие вопросы, укрепить профессиональные позиции и обезоружить недоброжелателей. Можно вернуться к каким-то старым делам: сейчас справиться с ними будет проще, чем вы думали. Вторая половина дня дает шанс исправить ошибки, допущенные раньше, наладить отношения, которые складывались напряженно. Не исключены романтические сюрпризы.
Рак
Лучше не планировать важных дел на первую половину дня. Это довольно спокойное время, но не слишком плодотворное. Может быть сложно довести начатое до конца, не всегда удается добиться того результата, на который вы рассчитывали. Зато легко справиться с текущими задачами, решить вопросы, с которыми не получилось справиться на прошлой неделе. Вторая половина дня будет совсем другой: подходящей для важных и сложных дел, полной приятных неожиданностей и вдохновляющих событий. Вероятны предложения, от которых не захочется отказываться.
Лев
День, когда можно быстро решить сложные вопросы, избежав и серьезных ошибок, и напрасных волнений. Помогает в этом интуиция: прислушиваясь к ее подсказкам, вы действуете правильно, не допускаете даже незначительных промахов, ловко обходите ловушки, расставленные недоброжелателями. Помните: чем важнее дела, тем проще справиться с ними самостоятельно. Для того чтобы договориться с кем-то о совместных действиях, часто приходится приложить нешуточные усилия. Даже близкие не всегда понимают вас правильно. Но серьезных споров и конфликтов вы не допускаете.
Дева
День интересных и важных разговоров. Можно спокойно обсудить то, из-за чего прежде возникало немало разногласий. Интуиция безошибочно подсказывает, когда стоит пойти на уступки, а когда лучше настоять на своем. Лучше не спешить с важными решениями, особенно если они касаются отдаленного будущего. Вы склонны рассчитывать на везение, благоприятное стечение обстоятельств. А лучше было бы полагаться на собственные силы.
Весы
Подходящий день для того, чтобы рассказывать о своих идеях и планах, делиться идеями, обсуждать далеко идущие планы. Люди верят, что вы добьетесь успеха, и с энтузиазмом помогают. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Вы энергичны и решительны, без сомнений беретесь за сложные дела и быстро с ними справляетесь. День удачен с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Спонтанные покупки будут удачными.
Скорпион
Не всегда легко ладить с людьми. На работе возможны разногласия из-за пустяков, какие-то трудности при обсуждении текущих вопросов, которые можно быстро решить. Вы стараетесь не терять равновесия, и это удается. Спокойствие становится вашим преимуществом: вы не поддаетесь на провокации, принимаете взвешенные решения. День подходит для научной работы, исследований, сбора информации. Вы не упускаете из виду ни одной мелкой детали, все тщательно проверяете, так что едва ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, запутать.
Стрелец
Отличный день, который дает вам шанс сделать много хорошего. Вы стараетесь помогать тем, кто в этом нуждается, поддерживать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Это идет на пользу отношениям, помогает оставить в прошлом ссоры. Легко восстановить деловые связи, которые когда-то были вам полезны. Первая половина дня проходит плодотворнее второй. Чем ближе вечер, тем яснее становится, что отдых вам не помешал бы. К счастью, обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу, и этого будет достаточно, чтобы восстановить силы.
Козерог
В начале дня у вас многое получается отлично. Стоит воспользоваться поддержкой звезд: благодаря ей вы осуществите смелые планы, добьетесь успеха в сложном деле, справитесь с тем, что другим оказалось не по силам. Можно договариваться о сотрудничестве с новыми знакомыми. Скорее всего, они окажутся надежными союзниками. Вторая половина дня складывается не столь плодотворно, но приносит немало приятных минут. Это хорошее время для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться: произвести хорошее впечатление будет нетрудно.
Водолей
День новых идей: необычных, смелых и удачных. Вам в голову приходит то, до чего никто другой бы не додумался; окружающие готовы поддержать многие ваши инициативы. Вы легко учитесь всему, что можете пригодиться, быстро перенимаете чужой опыт. Информация, полученная сегодня, позволит вам избежать серьезных ошибок в будущем. Хорошо проходят переговоры. Сегодня с вами соглашаются даже те, кто раньше спорил. Во второй половине дня будет возможность заняться какими-то семейными делами, решить проблемы, беспокоившие близких в последнее время.
Рыбы
Вы отлично справляетесь с любыми делами: от самых простых до чрезвычайно сложных. Интуиция подсказывает, как быстрее достичь нужного результата. Прислушивайтесь к ней, и вы сэкономите немало времени. Возможны необычные знакомства, встречи, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные перспективы. Осторожность требуется лишь там, где речь идет о деньгах. Вы склонны к некоторому легкомыслию, можете потратить значительную сумму на пустяки. Не спешите с покупками, подумайте дважды, прежде чем заключать какие-то сделки.