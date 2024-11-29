ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ Стрельцам необходимо передохнуть, а Девам – полагаться на собственные силы

Стрелец

Отличный день, который дает вам шанс сделать много хорошего. Вы стараетесь помогать тем, кто в этом нуждается, поддерживать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Это идет на пользу отношениям, помогает оставить в прошлом ссоры. Легко восстановить деловые связи, которые когда-то были вам полезны. Первая половина дня проходит плодотворнее второй. Чем ближе вечер, тем яснее становится, что отдых вам не помешал бы. К счастью, обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу, и этого будет достаточно, чтобы восстановить силы.

Козерог

В начале дня у вас многое получается отлично. Стоит воспользоваться поддержкой звезд: благодаря ей вы осуществите смелые планы, добьетесь успеха в сложном деле, справитесь с тем, что другим оказалось не по силам. Можно договариваться о сотрудничестве с новыми знакомыми. Скорее всего, они окажутся надежными союзниками. Вторая половина дня складывается не столь плодотворно, но приносит немало приятных минут. Это хорошее время для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться: произвести хорошее впечатление будет нетрудно.

Водолей

День новых идей: необычных, смелых и удачных. Вам в голову приходит то, до чего никто другой бы не додумался; окружающие готовы поддержать многие ваши инициативы. Вы легко учитесь всему, что можете пригодиться, быстро перенимаете чужой опыт. Информация, полученная сегодня, позволит вам избежать серьезных ошибок в будущем. Хорошо проходят переговоры. Сегодня с вами соглашаются даже те, кто раньше спорил. Во второй половине дня будет возможность заняться какими-то семейными делами, решить проблемы, беспокоившие близких в последнее время.

Рыбы

Вы отлично справляетесь с любыми делами: от самых простых до чрезвычайно сложных. Интуиция подсказывает, как быстрее достичь нужного результата. Прислушивайтесь к ней, и вы сэкономите немало времени. Возможны необычные знакомства, встречи, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные перспективы. Осторожность требуется лишь там, где речь идет о деньгах. Вы склонны к некоторому легкомыслию, можете потратить значительную сумму на пустяки. Не спешите с покупками, подумайте дважды, прежде чем заключать какие-то сделки.