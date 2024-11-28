Кай Трамп летала на частном самолете 45-го президента США, чтобы посмотреть на запуск ракеты SpaceX «дяди Илона» Маска, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Позолота и личная спальня: внучка Дональда Трампа показала его самолет
Старшая дочь Дональда Трампа-младшего, старшего сына избранного президента США, похвасталась богатством своей семьи и провела подробную экскурсию по Trump Force One, частному самолету ее дедушки. 17-летняя Кай Трамп летала в Техас, чтобы посмотреть на запуск ракеты SpaceX. Об этом пишет Daily Mail.
Богатая деревянная отделка, диваны с мягкими шелковыми подушками, телевизоры с плоским экраном и игрушка-болванчик Дональда Трампа в стиле Терминатора на приборной панели - восходящая звезда, внучка Дональда Трампа, Кай, продемонстрировала всему миру частный самолет своего деда.
По дороге в Браунсвилл, Техас, где семейство Трамп наблюдало за запуском ракеты Илона Маска, 17-летняя девушка задокументировала свою захватывающую однодневную поездку на юг Техаса в 11-минутном видеоролике на YouTube, приоткрыв завесу тайны над некоторыми из самых интригующих, ранее не публиковавшихся подробностей знаменитого самолета Trump Force One ее деда.
Избранный президент приобрел Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2011 году.
«Это самолет. Позвольте мне провести для вас экскурсию», - говорит Кай, держа камеру в руке, как для селфи.
В 11-минутном видео заядлая гольфистка Кай общается и танцует (в том числе под любимую мелодию своего дедушки «YMCA» ) со своей подругой Эммой..
В документальном фильме 2013 года говорится, что Трамп оснастил самолет ремнями безопасности, покрытыми 24-каратным золотом. В нем говорится, что в самолете «достаточно золота, чтобы, если его переплавить, можно было бы покрыть золотом внешнюю часть автобуса Greyhound».
И золотую отделку можно увидеть повсюду, когда Кай и ее подруга гуляют по самолету. В какой-то момент внучка Трампа уходит, чтобы вернуться с блюдом свежих фруктов. В какой-то момент она опускает камеру вниз, чтобы не показывать «секретные» места. А потом демонстрирует один из коридоров с деревянными панелями и золотыми коврами.
Затем она демонстрирует спальню Дональда Трампа с кроватью «кинг-сайз» с бежевым постельным бельем и подушками с гербом семейства.
Ослепительный реактивный самолет разделен на несколько отсеков для гостей, помощников и самого Дональда Трампа.
В передней части самолета Кай показала нескольких помощников семьи в деловых костюмах, а затем переместилась в кабину пилотов.
На приборной панели самолета можно увидеть качающуюся фигурку-болванчик, изображающую избранного президента в костюме в стиле Терминатора: черные очки, черная кожаная куртка, черные брюки в стиле милитари и черные ботинки.
Кай также пристегивается в кабине, чтобы посмотреть, как пилоты приземляют Trump Force One в Техасе. Пока самолет снижается, камера снимает последние мгновения перед посадкой.
«Это довольно крутая штука. Не каждый день видишь, как приземляется самолет», - говорит Кай в камеру, пока пилоты сосредотачиваются на безопасном возвращении на землю.
Затем съемочная группа и Кай отправляются смотреть запуск SpaceX вместе с Илоном Маском и дедушкой Дональдом Трампом.