ВИДЕО Позолота и личная спальня: внучка Дональда Трампа показала его самолет

Старшая дочь Дональда Трампа-младшего, старшего сына избранного президента США, похвасталась богатством своей семьи и провела подробную экскурсию по Trump Force One, частному самолету ее дедушки. 17-летняя Кай Трамп летала в Техас, чтобы посмотреть на запуск ракеты SpaceX. Об этом пишет Daily Mail.

Богатая деревянная отделка, диваны с мягкими шелковыми подушками, телевизоры с плоским экраном и игрушка-болванчик Дональда Трампа в стиле Терминатора на приборной панели - восходящая звезда, внучка Дональда Трампа, Кай, продемонстрировала всему миру частный самолет своего деда.

По дороге в Браунсвилл, Техас, где семейство Трамп наблюдало за запуском ракеты Илона Маска, 17-летняя девушка задокументировала свою захватывающую однодневную поездку на юг Техаса в 11-минутном видеоролике на YouTube, приоткрыв завесу тайны над некоторыми из самых интригующих, ранее не публиковавшихся подробностей знаменитого самолета Trump Force One ее деда.

Избранный президент приобрел Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2011 году.

«Это самолет. Позвольте мне провести для вас экскурсию», - говорит Кай, держа камеру в руке, как для селфи.

В 11-минутном видео заядлая гольфистка Кай общается и танцует (в том числе под любимую мелодию своего дедушки «YMCA» ) со своей подругой Эммой..